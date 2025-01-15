Winerz Fiyatı ($WNZ)
Bugün için canlı Winerz ($WNZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $WNZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Winerz Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 87.50 USD
- Gün içindeki Winerz fiyat değişimi +2.10%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Winerz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Winerz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Winerz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Winerz / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.10%
|30 Gün
|$ 0
|-21.94%
|60 Gün
|$ 0
|-40.36%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Winerz fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.12%
+2.10%
-4.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Winerz is a blockchain technology enabling skill based wagering mechanics to any competitive game. It uses a token-based economy to reward players for winning in games of skill between other opponents. The technology solution is a web-based platform that enables players to wager and then input their battle results to win the pot. $WNZ is primarily used as a transfer of value within the Winerz ecosystem, driven by three pillars: • Head-to-Head platform: the web-based technology platform enables competitive 1v1 play of traditional head-to-head games. • Staking & Rewards: staking is designed to reward participants who lock their $WNZ tokens while providing much needed liquidity to the DEX pool. In return, they are given $WNZ from the staking reserve. • NFT Marketplace: users can trade and collect Winerz NFTs, allowing additional bonus payout in the Winerz ecosystem. The utility of $WNZ is: • Paying player entry fees (bets) • Purchasing and selling Winerz NFTs • Rewarding players for winning (play-to-earn) • Participating in platform profit sharing • Staking and earning additional WNZ tokens
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