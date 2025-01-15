Wizard World WIZ Fiyatı (WIZ)
Bugün için canlı Wizard World WIZ (WIZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WIZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wizard World WIZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 50.42 USD
- Gün içindeki Wizard World WIZ fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki WIZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WIZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Wizard World WIZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wizard World WIZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wizard World WIZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wizard World WIZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-14.12%
|60 Gün
|$ 0
|-91.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wizard World WIZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wizard Token ($WIZ) is the utility token of the community powered by the Wizard World ecosystem. Delve into the enchanting world of crypto with us. Explore the arcane power behind $WIZ, suspend rationale belief and believe in a greater power. Our community are embarking on an exciting quest through a new era of crypto! Wizard World GAME Wizard World is a fully gamified play-to-earn project, built on time-tested principles from the gaming industry, which to this day are proving to work by delivering billions in revenue and millions in player count. Be the first to experience Wizard gameplay before anyone else! The community will collectively shape the form of the game and we want to listen to community thoughts and insights. Available to Wizard Token holders and community members. The game will be continuously maintained and enriched by new content, creating an ecosystem which grows alongside your journey. New items, enemies, environments, characters and more awaits...
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WIZ / AUD
A$--
|1 WIZ / GBP
￡--
|1 WIZ / EUR
€--
|1 WIZ / USD
$--
|1 WIZ / MYR
RM--
|1 WIZ / TRY
₺--
|1 WIZ / JPY
¥--
|1 WIZ / RUB
₽--
|1 WIZ / INR
₹--
|1 WIZ / IDR
Rp--
|1 WIZ / PHP
₱--
|1 WIZ / EGP
￡E.--
|1 WIZ / BRL
R$--
|1 WIZ / CAD
C$--
|1 WIZ / BDT
৳--
|1 WIZ / NGN
₦--
|1 WIZ / UAH
₴--
|1 WIZ / VES
Bs--
|1 WIZ / PKR
Rs--
|1 WIZ / KZT
₸--
|1 WIZ / THB
฿--
|1 WIZ / TWD
NT$--
|1 WIZ / CHF
Fr--
|1 WIZ / HKD
HK$--
|1 WIZ / MAD
.د.م--