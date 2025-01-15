WOLF INU Fiyatı (WOLF INU)
Bugün için canlı WOLF INU (WOLF INU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WOLF INU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WOLF INU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.65 USD
- Gün içindeki WOLF INU fiyat değişimi +2.35%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, WOLF INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WOLF INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WOLF INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WOLF INU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.35%
|30 Gün
|$ 0
|-1.52%
|60 Gün
|$ 0
|-13.36%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WOLF INU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.36%
+2.35%
-3.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wolf Inu is a memecoin prioritizing an engaged community, promoting meme culture, and implementing innovative marketing strategies.With a focus on transparency and security, it aims to establish itself as a market leader, exploring new functionalities and strategic partnerships to drive growth and positive social impact. The project seeks to strengthen its supporter base through rewards, exclusive events, and social media interactions, while committing to ongoing development and contributions to worthy causes. Join the crypto meme revolution and be part of the future with Wolf Inu!
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