Wonderful Memories Fiyatı (WMEMO)
Bugün için canlı Wonderful Memories (WMEMO) fiyatı, 114.2 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WMEMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wonderful Memories Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.76 USD
- Gün içindeki Wonderful Memories fiyat değişimi -3.32%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ -3.930432263259.
Son 30 gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ +23.3821759200.
Son 60 gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ -46.1579498400.
Son 90 gün içerisinde, Wonderful Memories / USD fiyat değişimi, $ -104.22818571150264.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3.930432263259
|-3.32%
|30 Gün
|$ +23.3821759200
|+20.47%
|60 Gün
|$ -46.1579498400
|-40.41%
|90 Gün
|$ -104.22818571150264
|-47.71%
En güncel Wonderful Memories fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.13%
-3.32%
+1.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wonderland DAO is a DeFi protocol focused on venture capital investments, yield maximizing market strategies, and expanding the utility of the Web3 and DeFi ecosystem by building custom investment products and partnering with growing projects that lay foundations for the future. Members represent their vote in the governance of the protocol and access their share of the treasury with our native token, wMEMO. Each wMEMO token is backed by a basket of assets in the treasury, a fluid portfolio managed by the community and expert traders elected by the community to seek out the most lucrative and effective strategies in the ecosystem. Wonderland DAO works to grow the intrinsic value of each wMEMO through market participation to provide long term value accrual, but also provides a continuous stream of tokens to members who stake their wMEMO into The Farm. As our strategies generate new assets, a portion of these new tokens are distributed to members through the farm so members can utilize these assets themselves - providing a unique opportunity for new investors to gain experience interacting with the market alongside us.
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|1 WMEMO / AUD
A$180.436
|1 WMEMO / GBP
￡91.36
|1 WMEMO / EUR
€109.632
|1 WMEMO / USD
$114.2
|1 WMEMO / MYR
RM509.332
|1 WMEMO / TRY
₺4,120.336
|1 WMEMO / JPY
¥17,541.12
|1 WMEMO / RUB
₽11,020.3
|1 WMEMO / INR
₹9,914.844
|1 WMEMO / IDR
Rp1,872,130.848
|1 WMEMO / PHP
₱6,640.73
|1 WMEMO / EGP
￡E.5,760.248
|1 WMEMO / BRL
R$657.792
|1 WMEMO / CAD
C$162.164
|1 WMEMO / BDT
৳13,823.91
|1 WMEMO / NGN
₦171,471.3
|1 WMEMO / UAH
₴4,760.998
|1 WMEMO / VES
Bs6,852
|1 WMEMO / PKR
Rs31,862.942
|1 WMEMO / KZT
₸57,588.776
|1 WMEMO / THB
฿3,899.93
|1 WMEMO / TWD
NT$3,748.044
|1 WMEMO / CHF
Fr103.922
|1 WMEMO / HKD
HK$888.476
|1 WMEMO / MAD
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