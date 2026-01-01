Bugünkü WONEY Fiyatı

Bugünkü WONEY (WONEY) fiyatı $ 0,00000788 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut WONEY / USD dönüşüm oranı WONEY başına $ 0,00000788 şeklindedir.

WONEY, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.898,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 870,71M WONEY şeklindedir. Son 24 saat içinde WONEY, $ 0,00000787 (en düşük) ile $ 0,00000793 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029679 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000787 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WONEY, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%11,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WONEY (WONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,90K$ 6,90K $ 6,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,90K$ 6,90K $ 6,90K Dolaşım Arzı 870,71M 870,71M 870,71M Toplam Arz 870.708.935,447817 870.708.935,447817 870.708.935,447817

Şu anki WONEY piyasa değeri $ 6,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WONEY arzı 870,71M olup, toplam arzı 870708935.447817. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,90K.