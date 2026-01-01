Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum ezETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) fiyatı $ 3.182,08 olup, son 24 saatte % 1,07 değişim gösterdi. Mevcut WAARBEZETH / USD dönüşüm oranı WAARBEZETH başına $ 3.182,08 şeklindedir.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 318.223 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00 WAARBEZETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAARBEZETH, $ 3.162,64 (en düşük) ile $ 3.217,63 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.048,06 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.732,21 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAARBEZETH, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%1,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 318,22K$ 318,22K $ 318,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 318,22K$ 318,22K $ 318,22K Dolaşım Arzı 100,00 100,00 100,00 Toplam Arz 100,0047813352324 100,0047813352324 100,0047813352324

Şu anki Wrapped Aave Arbitrum ezETH piyasa değeri $ 318,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAARBEZETH arzı 100,00 olup, toplam arzı 100.0047813352324. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 318,22K.