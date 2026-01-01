Bugünkü Wrapped Aave Avalanche AUSD Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) fiyatı $ 1,06 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAAVAAUSD / USD dönüşüm oranı WAAVAAUSD başına $ 1,06 şeklindedir.

Wrapped Aave Avalanche AUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.575,04 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,21K WAAVAAUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde WAAVAAUSD, $ 1,06 (en düşük) ile $ 1,06 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,481872 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAAVAAUSD, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,58K$ 6,58K $ 6,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,56K$ 6,56K $ 6,56K Dolaşım Arzı 6,21K 6,21K 6,21K Toplam Arz 6.195,034568 6.195,034568 6.195,034568

