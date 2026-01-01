Bugünkü Wrapped Aave Avalanche SAVAX Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) fiyatı $ 15,22 olup, son 24 saatte % 1,72 değişim gösterdi. Mevcut WAAVASAVAX / USD dönüşüm oranı WAAVASAVAX başına $ 15,22 şeklindedir.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX, şu anda piyasa değeri açısından $ 37.159 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,44K WAAVASAVAX şeklindedir. Son 24 saat içinde WAAVASAVAX, $ 15,14 (en düşük) ile $ 15,49 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 43,88 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 13,96 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAAVASAVAX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,16K$ 37,16K $ 37,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,16K$ 37,16K $ 37,16K Dolaşım Arzı 2,44K 2,44K 2,44K Toplam Arz 2.441,430815826646 2.441,430815826646 2.441,430815826646

