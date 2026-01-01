Bugünkü Wrapped Aave Avalanche USDC Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) fiyatı $ 1,2 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAAVAUSDC / USD dönüşüm oranı WAAVAUSDC başına $ 1,2 şeklindedir.

Wrapped Aave Avalanche USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.104 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,09K WAAVAUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde WAAVAUSDC, $ 1,2 (en düşük) ile $ 1,2 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,566241 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAAVAUSDC, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,10K$ 30,10K $ 30,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,53K$ 30,53K $ 30,53K Dolaşım Arzı 25,09K 25,09K 25,09K Toplam Arz 25.448,383438 25.448,383438 25.448,383438

Şu anki Wrapped Aave Avalanche USDC piyasa değeri $ 30,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAAVAUSDC arzı 25,09K olup, toplam arzı 25448.383438. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,53K.