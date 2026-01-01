Bugünkü Wrapped Aave Avalanche WAVAX Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) fiyatı $ 13,36 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut WAAVAWAVAX / USD dönüşüm oranı WAAVAWAVAX başına $ 13,36 şeklindedir.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX, şu anda piyasa değeri açısından $ 45.794 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,43K WAAVAWAVAX şeklindedir. Son 24 saat içinde WAAVAWAVAX, $ 13,11 (en düşük) ile $ 13,4 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 37,8 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 9,46 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAAVAWAVAX, son bir saatte +%0,45 ve son 7 günde +%2,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,79K$ 45,79K $ 45,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,77K$ 45,77K $ 45,77K Dolaşım Arzı 3,43K 3,43K 3,43K Toplam Arz 3.430,714199191854 3.430,714199191854 3.430,714199191854

Şu anki Wrapped Aave Avalanche WAVAX piyasa değeri $ 45,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAAVAWAVAX arzı 3,43K olup, toplam arzı 3430.714199191854. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45,77K.