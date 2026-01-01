Bugünkü Wrapped Aave Gnosis GNO Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) fiyatı $ 129,91 olup, son 24 saatte % 1,41 değişim gösterdi. Mevcut WAGNOGNO / USD dönüşüm oranı WAGNOGNO başına $ 129,91 şeklindedir.

Wrapped Aave Gnosis GNO, şu anda piyasa değeri açısından $ 93.459 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 719,34 WAGNOGNO şeklindedir. Son 24 saat içinde WAGNOGNO, $ 126,81 (en düşük) ile $ 131,03 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 171,93 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 111,57 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAGNOGNO, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%5,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,46K$ 93,46K $ 93,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,46K$ 93,46K $ 93,46K Dolaşım Arzı 719,34 719,34 719,34 Toplam Arz 719,3360737024424 719,3360737024424 719,3360737024424

