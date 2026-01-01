Bugünkü Wrapped Aave Gnosis WETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) fiyatı $ 3.020,32 olup, son 24 saatte % 1,06 değişim gösterdi. Mevcut WAGNOWETH / USD dönüşüm oranı WAGNOWETH başına $ 3.020,32 şeklindedir.

Wrapped Aave Gnosis WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.771.956 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 586,51 WAGNOWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAGNOWETH, $ 2.995,78 (en düşük) ile $ 3.052,85 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.023,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.686,5 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAGNOWETH, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%1,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 586,51 586,51 586,51 Toplam Arz 586,5062365251684 586,5062365251684 586,5062365251684

