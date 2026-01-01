Bugünkü Wrapped Aave Optimism WETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) fiyatı $ 4.381,62 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAOPTWETH / USD dönüşüm oranı WAOPTWETH başına $ 4.381,62 şeklindedir.

Wrapped Aave Optimism WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.130.118 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 175,05 WAOPTWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAOPTWETH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.168,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 4.005,73 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAOPTWETH, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 766,99K$ 766,99K $ 766,99K Dolaşım Arzı 175,05 175,05 175,05 Toplam Arz 175,0471588758478 175,0471588758478 175,0471588758478

Şu anki Wrapped Aave Optimism WETH piyasa değeri $ 1,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAOPTWETH arzı 175,05 olup, toplam arzı 175.0471588758478. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 766,99K.