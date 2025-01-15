Wrapped ADA Logosu

Wrapped ADA Fiyatı (WADA)

USD

Wrapped ADA (WADA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.971793
$0.971793$0.971793
+4.60%(1D)

Bugünkü Wrapped ADA (WADA) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped ADA (WADA) fiyatı, 0.971793 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WADA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped ADA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 35.72K USD
- Gün içindeki Wrapped ADA fiyat değişimi +4.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped ADA (WADA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0.04334017.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ -0.1001540555.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0.4597507008.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped ADA / USD fiyat değişimi, $ +0.6159551059953956.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.04334017+4.67%
30 Gün$ -0.1001540555-10.30%
60 Gün$ +0.4597507008+47.31%
90 Gün$ +0.6159551059953956+173.10%

Wrapped ADA (WADA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped ADA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.909556
$ 0.909556$ 0.909556

$ 0.983065
$ 0.983065$ 0.983065

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

-0.17%

+4.67%

-7.35%

Wrapped ADA (WADA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.72K
$ 35.72K$ 35.72K

0.00
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Wrapped ADA (WADA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WADA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WADA / AUD
A$1.56458673
1 WADA / GBP
0.79687026
1 WADA / EUR
0.94263921
1 WADA / USD
$0.971793
1 WADA / MYR
RM4.3730685
1 WADA / TRY
34.46949771
1 WADA / JPY
¥153.70849881
1 WADA / RUB
100.27931967
1 WADA / INR
84.11840208
1 WADA / IDR
Rp15,931.03023792
1 WADA / PHP
57.08312082
1 WADA / EGP
￡E.49.02695685
1 WADA / BRL
R$5.87934765
1 WADA / CAD
C$1.38966399
1 WADA / BDT
118.19918259
1 WADA / NGN
1,508.99045247
1 WADA / UAH
41.11656183
1 WADA / VES
Bs51.505029
1 WADA / PKR
Rs270.8387091
1 WADA / KZT
515.80828854
1 WADA / THB
฿33.73093503
1 WADA / TWD
NT$32.05945107
1 WADA / CHF
Fr0.88433163
1 WADA / HKD
HK$7.56054954
1 WADA / MAD
.د.م9.78595551