Wrapped AGC Fiyatı (WAGC)
Bugün için canlı Wrapped AGC (WAGC) fiyatı, 0.089848 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WAGC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped AGC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 79.72K USD
- Gün içindeki Wrapped AGC fiyat değişimi +1,022.17%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped AGC / USD fiyat değişimi, $ +0.081841.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped AGC / USD fiyat değişimi, $ -0.0340679626.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped AGC / USD fiyat değişimi, $ -0.0602029488.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped AGC / USD fiyat değişimi, $ -0.30343366111678303.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.081841
|+1,022.17%
|30 Gün
|$ -0.0340679626
|-37.91%
|60 Gün
|$ -0.0602029488
|-67.00%
|90 Gün
|$ -0.30343366111678303
|-77.15%
En güncel Wrapped AGC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.29%
+1,022.17%
+716.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 WAGC / AUD
A$0.14285832
|1 WAGC / GBP
￡0.0718784
|1 WAGC / EUR
€0.08625408
|1 WAGC / USD
$0.089848
|1 WAGC / MYR
RM0.39892512
|1 WAGC / TRY
₺3.22374624
|1 WAGC / JPY
¥13.60029176
|1 WAGC / RUB
₽8.70716968
|1 WAGC / INR
₹7.88685744
|1 WAGC / IDR
Rp1,472.91779712
|1 WAGC / PHP
₱5.21298096
|1 WAGC / EGP
￡E.4.51665896
|1 WAGC / BRL
R$0.5211184
|1 WAGC / CAD
C$0.12758416
|1 WAGC / BDT
৳10.96325296
|1 WAGC / NGN
₦134.704614
|1 WAGC / UAH
₴3.72599656
|1 WAGC / VES
Bs5.39088
|1 WAGC / PKR
Rs25.07567832
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₸45.8404496
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.د.م0.89937848