Wrapped AREA Fiyatı (WAREA)
Bugün için canlı Wrapped AREA (WAREA) fiyatı, 0.04099386 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WAREA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped AREA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.89K USD
- Gün içindeki Wrapped AREA fiyat değişimi -2.55%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped AREA / USD fiyat değişimi, $ -0.00107331766508875.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped AREA / USD fiyat değişimi, $ -0.0119358788.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped AREA / USD fiyat değişimi, $ -0.0043898725.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped AREA / USD fiyat değişimi, $ -0.01383686944345553.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00107331766508875
|-2.55%
|30 Gün
|$ -0.0119358788
|-29.11%
|60 Gün
|$ -0.0043898725
|-10.70%
|90 Gün
|$ -0.01383686944345553
|-25.23%
En güncel Wrapped AREA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.04%
-2.55%
-11.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped AREA (wAREA) is a blockchain-based token that represents the AREA coin on AreonChain, allowing AREA to be used within the AreonChain ecosystem. By wrapping the native AREA tokens, users can engage with a vast array of decentralized applications (DApps) and smart contracts on the AreonChain, enabling seamless cross-chain interactions. Each wAREA token is backed 1:1 by an AREA coin, held in a secure reserve, ensuring its value is pegged directly to the underlying AREA. This process not only bridges the utility of AREA across different blockchain platforms but also enhances its liquidity and accessibility to broader markets and decentralized finance (DeFi) services.
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|1 WAREA / AUD
A$0.0660001146
|1 WAREA / GBP
￡0.0336149652
|1 WAREA / EUR
€0.0397640442
|1 WAREA / USD
$0.04099386
|1 WAREA / MYR
RM0.18447237
|1 WAREA / TRY
₺1.4540522142
|1 WAREA / JPY
¥6.4839988362
|1 WAREA / RUB
₽4.2301564134
|1 WAREA / INR
₹3.5484285216
|1 WAREA / IDR
Rp672.0303842784
|1 WAREA / PHP
₱2.4079793364
|1 WAREA / EGP
￡E.2.068140237
|1 WAREA / BRL
R$0.248012853
|1 WAREA / CAD
C$0.0586212198
|1 WAREA / BDT
৳4.9860831918
|1 WAREA / NGN
₦63.6548558694
|1 WAREA / UAH
₴1.7344502166
|1 WAREA / VES
Bs2.17267458
|1 WAREA / PKR
Rs11.424988782
|1 WAREA / KZT
₸21.7587210108
|1 WAREA / THB
฿1.4228968806
|1 WAREA / TWD
NT$1.3523874414
|1 WAREA / CHF
Fr0.0373044126
|1 WAREA / HKD
HK$0.3189322308
|1 WAREA / MAD
.د.م0.4128081702