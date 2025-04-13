Wrapped bNVDA Fiyatı (WBNVDA)
Bugün için canlı Wrapped bNVDA (WBNVDA) fiyatı, 110.42 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WBNVDA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped bNVDA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wrapped bNVDA fiyat değişimi +0.01%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped bNVDA / USD fiyat değişimi, $ +0.01614873.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped bNVDA / USD fiyat değişimi, $ -4.9149267040.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped bNVDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped bNVDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01614873
|+0.01%
|30 Gün
|$ -4.9149267040
|-4.45%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped bNVDA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
+0.01%
+17.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.
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|1 WBNVDA / VND
₫2,831,279.22
|1 WBNVDA / AUD
A$175.5678
|1 WBNVDA / GBP
￡83.9192
|1 WBNVDA / EUR
€97.1696
|1 WBNVDA / USD
$110.42
|1 WBNVDA / MYR
RM488.0564
|1 WBNVDA / TRY
₺4,187.1264
|1 WBNVDA / JPY
¥15,846.3742
|1 WBNVDA / RUB
₽9,184.7356
|1 WBNVDA / INR
₹9,491.7032
|1 WBNVDA / IDR
Rp1,840,332.5972
|1 WBNVDA / KRW
₩156,846.089
|1 WBNVDA / PHP
₱6,313.8156
|1 WBNVDA / EGP
￡E.5,662.3376
|1 WBNVDA / BRL
R$647.0612
|1 WBNVDA / CAD
C$152.3796
|1 WBNVDA / BDT
৳13,388.425
|1 WBNVDA / NGN
₦175,547.9244
|1 WBNVDA / UAH
₴4,561.4502
|1 WBNVDA / VES
Bs7,839.82
|1 WBNVDA / PKR
Rs30,894.4118
|1 WBNVDA / KZT
₸56,945.8024
|1 WBNVDA / THB
฿3,695.7574
|1 WBNVDA / TWD
NT$3,574.2954
|1 WBNVDA / AED
د.إ405.2414
|1 WBNVDA / CHF
Fr89.4402
|1 WBNVDA / HKD
HK$855.755
|1 WBNVDA / MAD
.د.م1,024.6976
|1 WBNVDA / MXN
$2,241.526