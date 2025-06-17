Wrapped DFI Logosu

Wrapped DFI Fiyatı (DFI)

USD

Wrapped DFI (DFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02917626
$0,02917626$0,02917626
%0,00(1D)

Bugünkü Wrapped DFI (DFI) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped DFI (DFI) fiyatı, 0,02917626 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. DFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped DFI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wrapped DFI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.

MEXC'deki DFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped DFI (DFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ +0,0060076661.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped DFI / USD fiyat değişimi, $ +0,00523691054060636.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ +0,0060076661+%20,59
90 Gün$ +0,00523691054060636+%21,88

Wrapped DFI (DFI) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped DFI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,122768
$ 0,122768$ 0,122768

--

--

%0,00

Wrapped DFI (DFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped DFI (DFI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped DFI (DFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped DFI (DFI) Token Ekonomisi

Wrapped DFI (DFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped DFI (DFI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DFI / VND
767,7732819
1 DFI / AUD
A$0,0446396778
1 DFI / GBP
0,0212986698
1 DFI / EUR
0,0250915836
1 DFI / USD
$0,02917626
1 DFI / MYR
RM0,1234155798
1 DFI / TRY
1,1498364066
1 DFI / JPY
¥4,2253059732
1 DFI / RUB
2,2900446474
1 DFI / INR
2,5065324966
1 DFI / IDR
Rp478,2992677344
1 DFI / KRW
39,6954687804
1 DFI / PHP
1,649917503
1 DFI / EGP
￡E.1,466107065
1 DFI / BRL
R$0,1601776674
1 DFI / CAD
C$0,039387951
1 DFI / BDT
3,5665060224
1 DFI / NGN
45,024804432
1 DFI / UAH
1,212273603
1 DFI / VES
Bs2,97597852
1 DFI / PKR
Rs8,2580486304
1 DFI / KZT
14,954292063
1 DFI / THB
฿0,9485202126
1 DFI / TWD
NT$0,8583655692
1 DFI / AED
د.إ0,1070768742
1 DFI / CHF
Fr0,0236327706
1 DFI / HKD
HK$0,2287418784
1 DFI / MAD
.د.م0,2657957286
1 DFI / MXN
$0,5520148392