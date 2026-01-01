Bugünkü Wrapped DOR Fiyatı

Bugünkü Wrapped DOR (WDOR) fiyatı $ 0,00201575 olup, son 24 saatte % 4,08 değişim gösterdi. Mevcut WDOR / USD dönüşüm oranı WDOR başına $ 0,00201575 şeklindedir.

Wrapped DOR, şu anda piyasa değeri açısından $ 50.394 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 25,00M WDOR şeklindedir. Son 24 saat içinde WDOR, $ 0,00191309 (en düşük) ile $ 0,00203287 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00916377 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WDOR, son bir saatte +%0,66 ve son 7 günde -%8,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped DOR (WDOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,39K$ 50,39K $ 50,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,39K$ 50,39K $ 50,39K Dolaşım Arzı 25,00M 25,00M 25,00M Toplam Arz 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0

Şu anki Wrapped DOR piyasa değeri $ 50,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WDOR arzı 25,00M olup, toplam arzı 25000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,39K.