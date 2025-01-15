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Wrapped Fantom Fiyatı (WFTM)

USD

Wrapped Fantom (WFTM) Canlı Fiyat Grafiği

$0.698438
$0.698438$0.698438
+7.60%(1D)

Bugünkü Wrapped Fantom (WFTM) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Fantom (WFTM) fiyatı, 0.698438 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WFTM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Fantom Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.54M USD
- Gün içindeki Wrapped Fantom fiyat değişimi +7.62%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Fantom (WFTM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Fantom / USD fiyat değişimi, $ +0.04947636.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Fantom / USD fiyat değişimi, $ -0.3268411861.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Fantom / USD fiyat değişimi, $ -0.0021625735.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Fantom / USD fiyat değişimi, $ -0.0342466025969711.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.04947636+7.62%
30 Gün$ -0.3268411861-46.79%
60 Gün$ -0.0021625735-0.30%
90 Gün$ -0.0342466025969711-4.67%

Wrapped Fantom (WFTM) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Fantom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.641381
$ 0.641381$ 0.641381

$ 0.701814
$ 0.701814$ 0.701814

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

+0.38%

+7.62%

-4.21%

Wrapped Fantom (WFTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

0.00
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Wrapped Fantom (WFTM) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WFTM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WFTM / AUD
A$1.12448518
1 WFTM / GBP
0.57271916
1 WFTM / EUR
0.67748486
1 WFTM / USD
$0.698438
1 WFTM / MYR
RM3.142971
1 WFTM / TRY
24.77359586
1 WFTM / JPY
¥110.43701656
1 WFTM / RUB
72.2534111
1 WFTM / INR
60.4498089
1 WFTM / IDR
Rp11,449.80144672
1 WFTM / PHP
41.02624812
1 WFTM / EGP
￡E.35.22921272
1 WFTM / BRL
R$4.21856552
1 WFTM / CAD
C$0.99876634
1 WFTM / BDT
84.95101394
1 WFTM / NGN
1,084.52754202
1 WFTM / UAH
29.55091178
1 WFTM / VES
Bs37.017214
1 WFTM / PKR
Rs194.6546706
1 WFTM / KZT
370.71692164
1 WFTM / THB
฿24.24278298
1 WFTM / TWD
NT$23.04146962
1 WFTM / CHF
Fr0.63557858
1 WFTM / HKD
HK$5.43384764
1 WFTM / MAD
.د.م7.03327066