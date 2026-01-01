Bugünkü Wrapped HSK Fiyatı

Bugünkü Wrapped HSK (WHSK) fiyatı $ 0,254245 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut WHSK / USD dönüşüm oranı WHSK başına $ 0,254245 şeklindedir.

Wrapped HSK, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.108.094 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,36M WHSK şeklindedir. Son 24 saat içinde WHSK, $ 0,254198 (en düşük) ile $ 0,254325 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,608571 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,231113 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHSK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped HSK (WHSK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Dolaşım Arzı 4,36M 4,36M 4,36M Toplam Arz 4.358.365,391575693 4.358.365,391575693 4.358.365,391575693

Şu anki Wrapped HSK piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHSK arzı 4,36M olup, toplam arzı 4358365.391575693. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,11M.