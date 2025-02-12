Wrapped Jones AURA Logosu

Wrapped Jones AURA Fiyatı (WJAURA)

USD

Wrapped Jones AURA (WJAURA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.751642
$0.751642$0.751642
0.00%(1D)

Bugünkü Wrapped Jones AURA (WJAURA) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Jones AURA (WJAURA) fiyatı, 0.751642 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WJAURA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Jones AURA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 133.57 USD
- Gün içindeki Wrapped Jones AURA fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Jones AURA (WJAURA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Jones AURA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Jones AURA / USD fiyat değişimi, $ +0.0047099391.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Jones AURA / USD fiyat değişimi, $ -0.1534781558.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Jones AURA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.0047099391+0.63%
60 Gün$ -0.1534781558-20.41%
90 Gün$ 0--

Wrapped Jones AURA (WJAURA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Jones AURA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

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+1.56%

Wrapped Jones AURA (WJAURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 133.57
$ 133.57$ 133.57

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Wrapped Jones AURA (WJAURA) Nedir?

wjAURA is a Liquid Staked Derivative for vlAURA (vote-locked Aura). The "w" stands for "wrapped", because the token is liquid and can have further liquidity and composability. The token let you auto compound aura rewards automatically while also not being locked for 16 weeks. It has been created by JonesDAO

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Wrapped Jones AURA (WJAURA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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WJAURA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WJAURA / AUD
A$1.18759436
1 WJAURA / GBP
0.6013136
1 WJAURA / EUR
0.72157632
1 WJAURA / USD
$0.751642
1 WJAURA / MYR
RM3.35232332
1 WJAURA / TRY
27.11924336
1 WJAURA / JPY
¥115.4522112
1 WJAURA / RUB
72.533453
1 WJAURA / INR
65.25755844
1 WJAURA / IDR
Rp12,321.99802848
1 WJAURA / PHP
43.7079823
1 WJAURA / EGP
￡E.37.91282248
1 WJAURA / BRL
R$4.32945792
1 WJAURA / CAD
C$1.06733164
1 WJAURA / BDT
90.9862641
1 WJAURA / NGN
1,128.590463
1 WJAURA / UAH
31.33595498
1 WJAURA / VES
Bs45.09852
1 WJAURA / PKR
Rs209.71563442
1 WJAURA / KZT
379.03802776
1 WJAURA / THB
฿25.6685743
1 WJAURA / TWD
NT$24.66889044
1 WJAURA / CHF
Fr0.68399422
1 WJAURA / HKD
HK$5.84777476
1 WJAURA / MAD
.د.م7.52393642