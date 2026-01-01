Bugünkü Wrapped M Fiyatı

Bugünkü Wrapped M (WM) fiyatı $ 1,63 olup, son 24 saatte % 5,01 değişim gösterdi. Mevcut WM / USD dönüşüm oranı WM başına $ 1,63 şeklindedir.

Wrapped M, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.414.170 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 865,70K WM şeklindedir. Son 24 saat içinde WM, $ 1,54 (en düşük) ile $ 1,73 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,96 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,363505 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WM, son bir saatte -%1,43 ve son 7 günde +%19,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped M (WM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 865,70K 865,70K 865,70K Toplam Arz 865.666,640971906 865.666,640971906 865.666,640971906

Şu anki Wrapped M piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WM arzı 865,70K olup, toplam arzı 865666.640971906. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.