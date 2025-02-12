Wrapped Origin Sonic Fiyatı (WOS)
Bugün için canlı Wrapped Origin Sonic (WOS) fiyatı, 0.470764 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 833.38K USD. WOS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Origin Sonic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.08K USD
- Gün içindeki Wrapped Origin Sonic fiyat değişimi +3.17%
- Dolaşımdaki arz: 1.77M USD.
MEXC'deki WOS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WOS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ +0.01444343.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Origin Sonic / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01444343
|+3.17%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped Origin Sonic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.00%
+3.17%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WOS / AUD
A$0.74380712
|1 WOS / GBP
￡0.3766112
|1 WOS / EUR
€0.45193344
|1 WOS / USD
$0.470764
|1 WOS / MYR
RM2.09960744
|1 WOS / TRY
₺16.98516512
|1 WOS / JPY
¥72.3093504
|1 WOS / RUB
₽45.428726
|1 WOS / INR
₹40.87173048
|1 WOS / IDR
Rp7,717.44138816
|1 WOS / PHP
₱27.3749266
|1 WOS / EGP
￡E.23.74533616
|1 WOS / BRL
R$2.71160064
|1 WOS / CAD
C$0.66848488
|1 WOS / BDT
৳56.9859822
|1 WOS / NGN
₦706.852146
|1 WOS / UAH
₴19.62615116
|1 WOS / VES
Bs28.24584
|1 WOS / PKR
Rs131.34786364
|1 WOS / KZT
₸237.39686992
|1 WOS / THB
฿16.0765906
|1 WOS / TWD
NT$15.45047448
|1 WOS / CHF
Fr0.42839524
|1 WOS / HKD
HK$3.66254392
|1 WOS / MAD
.د.م4.71234764