Bugünkü Wrapped Parasail Staked PEAQ Fiyatı

Bugünkü Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) fiyatı $ 0,03138666 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WSTPEAQ / USD dönüşüm oranı WSTPEAQ başına $ 0,03138666 şeklindedir.

Wrapped Parasail Staked PEAQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.360,3 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 298,23K WSTPEAQ şeklindedir. Son 24 saat içinde WSTPEAQ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,147635 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02973655 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WSTPEAQ, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,36K$ 9,36K $ 9,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,36K$ 9,36K $ 9,36K Dolaşım Arzı 298,23K 298,23K 298,23K Toplam Arz 298.225,5255775391 298.225,5255775391 298.225,5255775391

