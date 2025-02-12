Wrapped pFIL Logosu

Wrapped pFIL Fiyatı (WPFIL)

USD

Wrapped pFIL (WPFIL) Canlı Fiyat Grafiği

$3.89
$3.89$3.89
-3.80%(1D)

Bugünkü Wrapped pFIL (WPFIL) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped pFIL (WPFIL) fiyatı, 3.9 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WPFIL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped pFIL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.01K USD
- Gün içindeki Wrapped pFIL fiyat değişimi -3.71%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped pFIL (WPFIL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped pFIL / USD fiyat değişimi, $ -0.150427102729824.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped pFIL / USD fiyat değişimi, $ -1.2452590800.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped pFIL / USD fiyat değişimi, $ -1.8874225500.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped pFIL / USD fiyat değişimi, $ -0.7069918779035675.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.150427102729824-3.71%
30 Gün$ -1.2452590800-31.92%
60 Gün$ -1.8874225500-48.39%
90 Gün$ -0.7069918779035675-15.34%

Wrapped pFIL (WPFIL) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped pFIL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 9.27
$ 9.27$ 9.27

+0.83%

-3.71%

+1.02%

Wrapped pFIL (WPFIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.01K
$ 16.01K$ 16.01K

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WPFIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WPFIL / AUD
A$6.162
1 WPFIL / GBP
3.12
1 WPFIL / EUR
3.744
1 WPFIL / USD
$3.9
1 WPFIL / MYR
RM17.394
1 WPFIL / TRY
140.556
1 WPFIL / JPY
¥598.962
1 WPFIL / RUB
376.506
1 WPFIL / INR
338.481
1 WPFIL / IDR
Rp63,934.416
1 WPFIL / PHP
226.824
1 WPFIL / EGP
￡E.196.794
1 WPFIL / BRL
R$22.464
1 WPFIL / CAD
C$5.538
1 WPFIL / BDT
472.095
1 WPFIL / NGN
5,855.85
1 WPFIL / UAH
162.591
1 WPFIL / VES
Bs234
1 WPFIL / PKR
Rs1,088.139
1 WPFIL / KZT
1,966.692
1 WPFIL / THB
฿133.185
1 WPFIL / TWD
NT$128.115
1 WPFIL / CHF
Fr3.549
1 WPFIL / HKD
HK$30.381
1 WPFIL / MAD
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