Wrapped Real Ether Logosu

Wrapped Real Ether Fiyatı (WREETH)

USD

Wrapped Real Ether (WREETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,214.57
$3,214.57$3,214.57
+4.00%(1D)

Bugünkü Wrapped Real Ether (WREETH) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Real Ether (WREETH) fiyatı, 3,214.57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WREETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Real Ether Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.33K USD
- Gün içindeki Wrapped Real Ether fiyat değişimi +4.06%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Real Ether (WREETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Real Ether / USD fiyat değişimi, $ +125.28.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Real Ether / USD fiyat değişimi, $ -577.6039027670.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Real Ether / USD fiyat değişimi, $ +167.7115104110.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Real Ether / USD fiyat değişimi, $ +615.4651645667776.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +125.28+4.06%
30 Gün$ -577.6039027670-17.96%
60 Gün$ +167.7115104110+5.22%
90 Gün$ +615.4651645667776+23.68%

Wrapped Real Ether (WREETH) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Real Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,084.33
$ 3,084.33$ 3,084.33

$ 3,290.71
$ 3,290.71$ 3,290.71

$ 4,120.02
$ 4,120.02$ 4,120.02

-0.51%

+4.06%

-9.39%

Wrapped Real Ether (WREETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

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Wrapped Real Ether (WREETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WREETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WREETH / AUD
A$5,175.4577
1 WREETH / GBP
2,635.9474
1 WREETH / EUR
3,118.1329
1 WREETH / USD
$3,214.57
1 WREETH / MYR
RM14,465.565
1 WREETH / TRY
114,020.7979
1 WREETH / JPY
¥508,287.8084
1 WREETH / RUB
332,547.2665
1 WREETH / INR
278,221.0335
1 WREETH / IDR
Rp52,697,860.4208
1 WREETH / PHP
188,823.8418
1 WREETH / EGP
￡E.162,142.9108
1 WREETH / BRL
R$19,416.0028
1 WREETH / CAD
C$4,596.8351
1 WREETH / BDT
390,988.1491
1 WREETH / NGN
4,991,552.1503
1 WREETH / UAH
136,008.4567
1 WREETH / VES
Bs170,372.21
1 WREETH / PKR
Rs895,900.659
1 WREETH / KZT
1,706,229.4646
1 WREETH / THB
฿111,577.7247
1 WREETH / TWD
NT$106,048.6643
1 WREETH / CHF
Fr2,925.2587
1 WREETH / HKD
HK$25,009.3546
1 WREETH / MAD
.د.م32,370.7199