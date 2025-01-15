Wrapped Syscoin Fiyatı (WSYS)
Bugün için canlı Wrapped Syscoin (WSYS) fiyatı, 0.106059 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WSYS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Syscoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.10K USD
- Gün içindeki Wrapped Syscoin fiyat değişimi +3.37%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped Syscoin / USD fiyat değişimi, $ +0.00345885.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Syscoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0309851474.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Syscoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0108717899.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Syscoin / USD fiyat değişimi, $ +0.00433918921921603.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00345885
|+3.37%
|30 Gün
|$ -0.0309851474
|-29.21%
|60 Gün
|$ +0.0108717899
|+10.25%
|90 Gün
|$ +0.00433918921921603
|+4.27%
En güncel Wrapped Syscoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.09%
+3.37%
-10.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This is a wrapped version of Syscoin to be traded on all non-native Dexes. Syscoin is a long established crypto-currency that has been in circulation since 2014. It is a dual-chain, with a 90% core compliant Bitcoin fork running along side our NEVM, which is a full Geth node EVM. Both sides are merge-mined with Bitcoin's PoW for security and we implement chain-locks on our Masternode layer to fully inherit this security and add finality ~15sec after each block. This design is deliberate so as to be the base layer for the oncoming ZKP evolution. Syscoin is a rollup-centric modular chain where all scalability will happen on it's upper layers and the base will be used for settlement.
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