Wrapped USDR Fiyatı (WUSDR)
Bugün için canlı Wrapped USDR (WUSDR) fiyatı, 0.326653 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WUSDR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped USDR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.38 USD
- Gün içindeki Wrapped USDR fiyat değişimi +0.28%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped USDR / USD fiyat değişimi, $ +0.00092013.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped USDR / USD fiyat değişimi, $ -0.0056253893.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped USDR / USD fiyat değişimi, $ -0.0033946433.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped USDR / USD fiyat değişimi, $ -0.24049270338531.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00092013
|+0.28%
|30 Gün
|$ -0.0056253893
|-1.72%
|60 Gün
|$ -0.0033946433
|-1.03%
|90 Gün
|$ -0.24049270338531
|-42.40%
En güncel Wrapped USDR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.08%
+0.28%
-0.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
wUSDR is a wrapped version of USDR. USDR is the world’s first stablecoin collateralized by tokenized, yield-producing real estate. USDR has its own value accrual system built into its design, differentiating it from other currencies. Using a consistent stream of dependable yield derived from rental revenue, USDR will deliver a native real yield to stakers through a daily rebase, projected to range between 10 - 20% APY. As an asset class, real estate is inflation-proof and wealth generating, making it an ideal backing for a stablecoin. While the dollar has lost over 80% of its purchasing power over the past 50 years, the price of single-family home has gone up by 14x in countries like the United States. So a real estate backed stablecoin not only works as a hedge against the volatility of crypto markets, it also protects holders from the impacts of ongoing currency debasement. USDR is minted using DAI and can always be redeemed 1:1 for DAI. Treasury DAI is used to purchase and tokenize income-generating real estate, which is added to the treasury and serves as the primary source of protocol yield. As the value of the tokenized real estate appreciates over time, USDR becomes overcollateralized. Tokenized real world assets are the path to meaningfully grow the market cap of crypto and DeFi, reaching the next billion users in the process. Bringing RWAs on-chain allows for transparent, trust-minimized and efficient access to categories like the ~$330T global real estate market. Without the need for a mortgage or a downpayment, it’s now possible for anyone with a phone to access many of the benefits of real estate though USDR.
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