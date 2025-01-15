Wrapped XFI Logosu

Wrapped XFI Fiyatı (WXFI)

USD

Wrapped XFI (WXFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.643979
$0.643979$0.643979
-1.70%(1D)

Bugünkü Wrapped XFI (WXFI) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped XFI (WXFI) fiyatı, 0.643979 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WXFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped XFI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 48.30 USD
- Gün içindeki Wrapped XFI fiyat değişimi -1.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped XFI (WXFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped XFI / USD fiyat değişimi, $ -0.0116955543610231.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped XFI / USD fiyat değişimi, $ -0.0737987054.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped XFI / USD fiyat değişimi, $ -0.0862260833.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped XFI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0116955543610231-1.78%
30 Gün$ -0.0737987054-11.45%
60 Gün$ -0.0862260833-13.38%
90 Gün$ 0--

Wrapped XFI (WXFI) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped XFI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.647543
$ 0.647543$ 0.647543

$ 0.655674
$ 0.655674$ 0.655674

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

--

-1.78%

+8.79%

Wrapped XFI (WXFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.30
$ 48.30$ 48.30

0.00
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Wrapped XFI (WXFI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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WXFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WXFI / AUD
A$1.03680619
1 WXFI / GBP
0.52806278
1 WXFI / EUR
0.62465963
1 WXFI / USD
$0.643979
1 WXFI / MYR
RM2.8979055
1 WXFI / TRY
22.83549534
1 WXFI / JPY
¥101.84527885
1 WXFI / RUB
66.61318776
1 WXFI / INR
55.73638245
1 WXFI / IDR
Rp10,557.03109776
1 WXFI / PHP
37.82732646
1 WXFI / EGP
￡E.32.48230076
1 WXFI / BRL
R$3.88963316
1 WXFI / CAD
C$0.92088997
1 WXFI / BDT
78.32716577
1 WXFI / NGN
999.96415141
1 WXFI / UAH
27.24675149
1 WXFI / VES
Bs34.130887
1 WXFI / PKR
Rs179.4769473
1 WXFI / KZT
341.81117362
1 WXFI / THB
฿22.35251109
1 WXFI / TWD
NT$21.24486721
1 WXFI / CHF
Fr0.58602089
1 WXFI / HKD
HK$5.01015662
1 WXFI / MAD
.د.م6.48486853