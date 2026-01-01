Bugünkü Wrapped XOC Fiyatı

Bugünkü Wrapped XOC (WXOC) fiyatı $ 0,089846 olup, son 24 saatte % 18,01 değişim gösterdi. Mevcut WXOC / USD dönüşüm oranı WXOC başına $ 0,089846 şeklindedir.

Wrapped XOC, şu anda piyasa değeri açısından $ 998.227 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11,11M WXOC şeklindedir. Son 24 saat içinde WXOC, $ 0,076133 (en düşük) ile $ 0,091252 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,258007 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05686 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WXOC, son bir saatte +%1,93 ve son 7 günde +%14,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped XOC (WXOC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 998,23K$ 998,23K $ 998,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 998,23K$ 998,23K $ 998,23K Dolaşım Arzı 11,11M 11,11M 11,11M Toplam Arz 11.110.328,74674681 11.110.328,74674681 11.110.328,74674681

Şu anki Wrapped XOC piyasa değeri $ 998,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WXOC arzı 11,11M olup, toplam arzı 11110328.74674681. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 998,23K.