Wrinkle The Duck Fiyatı (WRINKLE)
Bugün için canlı Wrinkle The Duck (WRINKLE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.86K USD. WRINKLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrinkle The Duck Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 141.71 USD
- Gün içindeki Wrinkle The Duck fiyat değişimi +3.15%
- Dolaşımdaki arz: 785.91M USD.
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Gün içerisinde, Wrinkle The Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wrinkle The Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrinkle The Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrinkle The Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.15%
|30 Gün
|$ 0
|-35.66%
|60 Gün
|$ 0
|-40.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrinkle The Duck fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.61%
+3.15%
-22.72%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing Wrinkle, the dynamic memes token built on the Solana blockchain. With Wrinkle, we're redefining the concept of fun and engagement in the world of digital assets. Wrinkle isn't just another token – it's a vibrant community-driven ecosystem where humor meets innovation. As a memes token, Wrinkle thrives on creativity, wit, and the power of shared laughter. Our platform empowers users to express themselves through hilarious memes, while also exploring the exciting potential of blockchain technology. But Wrinkle isn't all fun and games – it's also a powerful investment opportunity. With its strong community support and innovative tokenomics, Wrinkle offers investors the chance to be part of a dynamic and growing ecosystem. As the popularity of memes continues to soar, Wrinkle stands at the forefront, poised for exponential growth and adoption.
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