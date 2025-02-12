Xahau Fiyatı (XAH)
Bugün için canlı Xahau (XAH) fiyatı, 0.07343 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XAH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Xahau Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 43.66K USD
- Gün içindeki Xahau fiyat değişimi -0.68%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Xahau / USD fiyat değişimi, $ -0.00050410526847287.
Son 30 gün içerisinde, Xahau / USD fiyat değişimi, $ -0.0098334518.
Son 60 gün içerisinde, Xahau / USD fiyat değişimi, $ -0.0203093354.
Son 90 gün içerisinde, Xahau / USD fiyat değişimi, $ +0.0217610975021044.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00050410526847287
|-0.68%
|30 Gün
|$ -0.0098334518
|-13.39%
|60 Gün
|$ -0.0203093354
|-27.65%
|90 Gün
|$ +0.0217610975021044
|+42.12%
En güncel Xahau fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.77%
-0.68%
-2.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Xahau is a smart contract sidechain to the XRPL ecosystem, introducing "Hooks" to enable smart contract functionality on the XRPL. These Hooks are small pieces of code that live in Xahau accounts and check transactions against specified rules that Hooks set. This makes it possible for transactions to be executed safely and automatically. Xahau XRP (XAH) is the currency of the network. It is a utility token to purchase network services. Like the XRPL, transactions on Xahau incur a fee or reserve that is charged in Xahau XRP to protect the Ledger against spam and bloat. In Xahau, transaction fees are calculated dynamically based on how complicated Hook transactions are. This is because smart contract transactions require more computing power than regular XRPL transactions. The native token, XAH, acts as "network gas" when executing smart contracts, providing the necessary computational resources to ensure smooth contract execution. Xahau's governance is managed through the Genesis Hook Governance Game, a decentralized mechanism overseeing the emission and management of Xahau XRP (XAH), rewarding active network participants, and ensuring a sustainable ecosystem. Xahau (XAH) extends the XRPL ecosystem's functionalities by integrating smart contract capabilities through Hooks, offering a platform for developers to build and interact with smart contracts while maintaining the security and efficiency inherent to the XRPL.
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