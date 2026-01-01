Bugünkü XEXAMAI Fiyatı

Bugünkü XEXAMAI (XEXAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut XEXAI / USD dönüşüm oranı XEXAI başına -- şeklindedir.

XEXAMAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.225,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M XEXAI şeklindedir. Son 24 saat içinde XEXAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XEXAI, son bir saatte -%0,64 ve son 7 günde +%25,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XEXAMAI (XEXAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,23K$ 16,23K $ 16,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,23K$ 16,23K $ 16,23K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.920.754,385433 999.920.754,385433 999.920.754,385433

Şu anki XEXAMAI piyasa değeri $ 16,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XEXAI arzı 999,92M olup, toplam arzı 999920754.385433. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,23K.