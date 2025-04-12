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Xido Finance Fiyatı (XIDO)

USD

Xido Finance (XIDO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.0393776
$0.0393776$0.0393776
0.00%(1D)

Bugünkü Xido Finance (XIDO) Fiyatı

Bugün için canlı Xido Finance (XIDO) fiyatı, 0.0393776 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.11M USD. XIDO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Xido Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Xido Finance fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 28.31M USD.

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USD Bazında Xido Finance (XIDO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Xido Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Xido Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0083633415.
Son 60 gün içerisinde, Xido Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0252809114.
Son 90 gün içerisinde, Xido Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.05252855927115632.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.0083633415-21.23%
60 Gün$ -0.0252809114-64.20%
90 Gün$ -0.05252855927115632-57.15%

Xido Finance (XIDO) Fiyat Analizi

En güncel Xido Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 481.05
$ 481.05$ 481.05

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-13.71%

Xido Finance (XIDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

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28.31M
28.31M 28.31M

Xido Finance (XIDO) Nedir?

XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.

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Xido Finance (XIDO) Kaynağı

Resmi Websitesi

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XIDO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XIDO / VND
1,009.6810416
1 XIDO / AUD
A$0.062610384
1 XIDO / GBP
0.029926976
1 XIDO / EUR
0.034652288
1 XIDO / USD
$0.0393776
1 XIDO / MYR
RM0.174048992
1 XIDO / TRY
1.498711456
1 XIDO / JPY
¥5.673130832
1 XIDO / RUB
3.277397648
1 XIDO / INR
3.390805136
1 XIDO / IDR
Rp667.41684904
1 XIDO / KRW
55.93391192
1 XIDO / PHP
2.243341872
1 XIDO / EGP
￡E.2.021252208
1 XIDO / BRL
R$0.23035896
1 XIDO / CAD
C$0.054341088
1 XIDO / BDT
4.785559728
1 XIDO / NGN
62.903353344
1 XIDO / UAH
1.63023264
1 XIDO / VES
Bs2.7958096
1 XIDO / PKR
Rs11.042266592
1 XIDO / KZT
20.349949904
1 XIDO / THB
฿1.318362048
1 XIDO / TWD
NT$1.273471584
1 XIDO / AED
د.إ0.144515792
1 XIDO / CHF
Fr0.031895856
1 XIDO / HKD
HK$0.3051764
1 XIDO / MAD
.د.م0.36621168
1 XIDO / MXN
$0.798183952