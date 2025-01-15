xNFT Protocol Fiyatı (XNFT)
Bugün için canlı xNFT Protocol (XNFT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XNFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
xNFT Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 199.67 USD
- Gün içindeki xNFT Protocol fiyat değişimi -6.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki XNFT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XNFT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, xNFT Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, xNFT Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, xNFT Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, xNFT Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.56%
|30 Gün
|$ 0
|-25.23%
|60 Gün
|$ 0
|-14.62%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel xNFT Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.32%
-6.56%
-9.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Aggregator Protocol of NFT ecosystem, which is a decentralized, cross-chain network designed to create, mint & blind box exchange NFT. Build on a flexible NFT oracle computation & cross-chain communication framework that can also decentralize the way projects raise capital.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 XNFT / AUD
A$--
|1 XNFT / GBP
￡--
|1 XNFT / EUR
€--
|1 XNFT / USD
$--
|1 XNFT / MYR
RM--
|1 XNFT / TRY
₺--
|1 XNFT / JPY
¥--
|1 XNFT / RUB
₽--
|1 XNFT / INR
₹--
|1 XNFT / IDR
Rp--
|1 XNFT / PHP
₱--
|1 XNFT / EGP
￡E.--
|1 XNFT / BRL
R$--
|1 XNFT / CAD
C$--
|1 XNFT / BDT
৳--
|1 XNFT / NGN
₦--
|1 XNFT / UAH
₴--
|1 XNFT / VES
Bs--
|1 XNFT / PKR
Rs--
|1 XNFT / KZT
₸--
|1 XNFT / THB
฿--
|1 XNFT / TWD
NT$--
|1 XNFT / CHF
Fr--
|1 XNFT / HKD
HK$--
|1 XNFT / MAD
.د.م--