XSHIB Fiyatı (XSHIB)
Bugün için canlı XSHIB (XSHIB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XSHIB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
XSHIB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.92 USD
- Gün içindeki XSHIB fiyat değişimi +0.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, XSHIB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XSHIB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XSHIB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XSHIB / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.41%
|30 Gün
|$ 0
|-23.35%
|60 Gün
|$ 0
|+30.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel XSHIB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.41%
-9.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the thrilling universe of XSHIB, where innovation meets charm, and Musk's visionary X fuses with the adorable allure of SHIB. Embarking on a journey inspired by the genius of Elon Musk and the playful energy of the Shiba Inu, XSHIB is more than just a meme coin—it's a revolution, a community, and a phenomenon in the making. 🌟 The Fusion of Icons At XSHIB, we celebrate the fusion of Musk's X, symbolizing boundless imagination and innovation, with the iconic SHIB, representing loyalty and companionship. Together, they form a harmonious blend, symbolizing the spirit of unity, exploration, and endless possibilities. 🚀 Driving Innovation Forward XSHIB isn't just a cryptocurrency; it's a testament to the power of collective creativity. We're not just embracing the future; we're shaping it. With groundbreaking technology and a passionate community, XSHIB aims to drive innovation forward, pushing the boundaries of what's possible in the crypto world. 🌍 Building a Strong Community At the heart of XSHIB lies a vibrant and inclusive community. We believe in the strength of togetherness, where every member plays a vital role. Join us, and you become more than an investor—you become a part of a family that supports, inspires, and innovates together. 🐕 The Spirit of SHIB, The Vision of X XSHIB embodies the playful spirit of SHIB, reminding us not to take life too seriously, while embracing Musk's visionary drive that propels us towards a brighter tomorrow. With XSHIB, you invest in more than a coin; you invest in a movement, a philosophy, and a shared dream. 🌈 Join Us in Redefining Possibilities Are you ready to be a part of something extraordinary? XSHIB welcomes pioneers, dreamers, and believers to join us on this exhilarating adventure. Together, we'll redefine the future of cryptocurrency, one XSHIB at a time. Dive into the world of XSHIB, where Musk's X and SHIB's heart beat as one. Embrace the future. Embrace the fusion. Embrace XSHIB. Let's soar to new heig
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