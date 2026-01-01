Bugünkü XVGSON Fiyatı

Bugünkü XVGSON (XVGSON) fiyatı $ 0,00000101 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut XVGSON / USD dönüşüm oranı XVGSON başına $ 0,00000101 şeklindedir.

XVGSON, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.113,28 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B XVGSON şeklindedir. Son 24 saat içinde XVGSON, $ 0,00000101 (en düşük) ile $ 0,00000102 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000479 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000101 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XVGSON, son bir saatte -- ve son 7 günde -%48,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XVGSON (XVGSON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,11K$ 10,11K $ 10,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,11K$ 10,11K $ 10,11K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

