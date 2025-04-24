yBGT Fiyatı (YBGT)
Bugün için canlı yBGT (YBGT) fiyatı, 5.86 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YBGT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
yBGT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki yBGT fiyat değişimi -5.89%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, yBGT / USD fiyat değişimi, $ -0.367083812852471.
Son 30 gün içerisinde, yBGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, yBGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, yBGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.367083812852471
|-5.89%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel yBGT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.58%
-5.89%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 YBGT / VND
₫154,205.9
|1 YBGT / AUD
A$9.2002
|1 YBGT / GBP
￡4.395
|1 YBGT / EUR
€5.1568
|1 YBGT / USD
$5.86
|1 YBGT / MYR
RM25.784
|1 YBGT / TRY
₺224.438
|1 YBGT / JPY
¥839.3864
|1 YBGT / RUB
₽486.38
|1 YBGT / INR
₹500.9714
|1 YBGT / IDR
Rp99,322.019
|1 YBGT / KRW
₩8,371.4202
|1 YBGT / PHP
₱331.2658
|1 YBGT / EGP
￡E.298.567
|1 YBGT / BRL
R$33.402
|1 YBGT / CAD
C$8.0868
|1 YBGT / BDT
৳711.9314
|1 YBGT / NGN
₦9,421.1806
|1 YBGT / UAH
₴244.655
|1 YBGT / VES
Bs474.66
|1 YBGT / PKR
Rs1,646.0154
|1 YBGT / KZT
₸3,039.4062
|1 YBGT / THB
฿196.3686
|1 YBGT / TWD
NT$190.743
|1 YBGT / AED
د.إ21.5062
|1 YBGT / CHF
Fr4.8052
|1 YBGT / HKD
HK$45.415
|1 YBGT / MAD
.د.م54.205
|1 YBGT / MXN
$114.9732