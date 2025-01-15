Yearn CRV Logosu

Yearn CRV Fiyatı (YCRV)

USD

Yearn CRV (YCRV) Canlı Fiyat Grafiği

$0.498736
$0.498736$0.498736
+9.20%(1D)

Bugünkü Yearn CRV (YCRV) Fiyatı

Bugün için canlı Yearn CRV (YCRV) fiyatı, 0.498736 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YCRV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yearn CRV Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.04K USD
- Gün içindeki Yearn CRV fiyat değişimi +9.27%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Yearn CRV (YCRV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yearn CRV / USD fiyat değişimi, $ +0.04231977.
Son 30 gün içerisinde, Yearn CRV / USD fiyat değişimi, $ -0.1115889382.
Son 60 gün içerisinde, Yearn CRV / USD fiyat değişimi, $ +0.5058859790.
Son 90 gün içerisinde, Yearn CRV / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.04231977+9.27%
30 Gün$ -0.1115889382-22.37%
60 Gün$ +0.5058859790+101.43%
90 Gün$ 0--

Yearn CRV (YCRV) Fiyat Analizi

En güncel Yearn CRV fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.446576
$ 0.446576$ 0.446576

$ 0.502966
$ 0.502966$ 0.502966

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

+1.40%

+9.27%

-14.15%

Yearn CRV (YCRV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.04K
$ 63.04K$ 63.04K

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Yearn CRV (YCRV) Nedir?

CRV locked in Yearn. yCRV is the base-token, which carries no native rewards, but lets users easily enter into the other 'activated' tokens that do like st-yCRV or lp-yCRV.

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Yearn CRV (YCRV) Kaynağı

Resmi Websitesi

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YCRV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YCRV / AUD
A$0.80296496
1 YCRV / GBP
0.40896352
1 YCRV / EUR
0.48377392
1 YCRV / USD
$0.498736
1 YCRV / MYR
RM2.244312
1 YCRV / TRY
17.69016592
1 YCRV / JPY
¥78.88507312
1 YCRV / RUB
51.5942392
1 YCRV / INR
43.1656008
1 YCRV / IDR
Rp8,175.99869184
1 YCRV / PHP
29.28577792
1 YCRV / EGP
￡E.25.1612312
1 YCRV / BRL
R$3.0173528
1 YCRV / CAD
C$0.71319248
1 YCRV / BDT
60.66125968
1 YCRV / NGN
774.43227344
1 YCRV / UAH
21.10152016
1 YCRV / VES
Bs26.433008
1 YCRV / PKR
Rs138.9977232
1 YCRV / KZT
264.71909408
1 YCRV / THB
฿17.31611392
1 YCRV / TWD
NT$16.45330064
1 YCRV / CHF
Fr0.45384976
1 YCRV / HKD
HK$3.88016608
1 YCRV / MAD
.د.م5.02227152