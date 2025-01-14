Yeti Finance Fiyatı (YETI)
Bugün için canlı Yeti Finance (YETI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 39.35K USD. YETI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yeti Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.17 USD
- Gün içindeki Yeti Finance fiyat değişimi +2.06%
- Dolaşımdaki arz: 150.50M USD.
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Gün içerisinde, Yeti Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yeti Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yeti Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yeti Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.06%
|30 Gün
|$ 0
|-43.55%
|60 Gün
|$ 0
|-39.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yeti Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2.06%
-20.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Yeti Finance is a cutting edge decentralized borrowing protocol built on Avalanche that allows users to borrow up to 11x against base assets like WETH, staked assets like Liquid AVAX, LP tokens - and 21x on yield-bearing stablecoins, all at a 0% interest rate. Users retain all farming and staking rewards when these assets are deposited onto Yeti Finance’s platform, opening up numerous leveraged farming strategies. Yeti Finance also offers cross-margining, something the majority of borrowing protocols don't have. In simple terms, users on Yeti Finance can open up a borrowing position on their entire portfolio instead of just a single asset. Cross-margining makes borrowing against volatile assets much safer as multiple assets can serve as collateral for your loan instead of just one, greatly reducing the risk of liquidations due to asset volatility and flash crashes. Unlock deep liquidity, borrow at the lowest collateral ratios, and borrow against your entire portfolio to gain better protection against liquidations. Yeti Finance is a quantum leap forward in the borrowing landscape and will unlock tens of billions of dollars in new liquidity on Avalanche.
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