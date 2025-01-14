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YieldNest Restaked BNB Fiyatı (YNBNB)

USD

YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Canlı Fiyat Grafiği

$689.94
$689.94$689.94
+0.20%(1D)

Bugünkü YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Fiyatı

Bugün için canlı YieldNest Restaked BNB (YNBNB) fiyatı, 689.94 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 113.05K USD. YNBNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
YieldNest Restaked BNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.22K USD
- Gün içindeki YieldNest Restaked BNB fiyat değişimi +0.25%
- Dolaşımdaki arz: 163.86 USD.

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USD Bazında YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ +1.72.
Son 30 gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ -22.2809223600.
Son 60 gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ +72.8185444020.
Son 90 gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ +98.1051181747526.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1.72+0.25%
30 Gün$ -22.2809223600-3.22%
60 Gün$ +72.8185444020+10.55%
90 Gün$ +98.1051181747526+16.58%

YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Fiyat Analizi

En güncel YieldNest Restaked BNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 666.89
$ 666.89$ 666.89

$ 691.4
$ 691.4$ 691.4

$ 774.51
$ 774.51$ 774.51

-0.05%

+0.25%

-5.22%

YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 113.05K
$ 113.05K$ 113.05K

$ 2.22K
$ 2.22K$ 2.22K

163.86
163.86 163.86

YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Nedir?

ynBNB is a Liquid Restaking Token (LRT) developed to optimize yield from Liquid Staking Tokens (LSTs) by restaking. With ynBNB, users can maximize their returns by restaking staked BNB tokens, such as slisBNB, across leading restaking protocols like Kernel, Karak, and Binomial. ynBNB, built on vaults, will eventually rebalance to the highest-yielding restaking opportunities, keeping security and flexibility in mind.

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YieldNest Restaked BNB (YNBNB) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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YNBNB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YNBNB / AUD
A$1,110.8034
1 YNBNB / GBP
558.8514
1 YNBNB / EUR
669.2418
1 YNBNB / USD
$689.94
1 YNBNB / MYR
RM3,104.73
1 YNBNB / TRY
24,479.0712
1 YNBNB / JPY
¥108,700.047
1 YNBNB / RUB
70,884.4356
1 YNBNB / INR
59,700.5082
1 YNBNB / IDR
Rp11,310,489.9936
1 YNBNB / PHP
40,409.7858
1 YNBNB / EGP
￡E.34,835.0706
1 YNBNB / BRL
R$4,201.7346
1 YNBNB / CAD
C$986.6142
1 YNBNB / BDT
83,386.1484
1 YNBNB / NGN
1,066,364.3646
1 YNBNB / UAH
29,253.456
1 YNBNB / VES
Bs36,566.82
1 YNBNB / PKR
Rs192,286.278
1 YNBNB / KZT
366,399.5364
1 YNBNB / THB
฿23,940.918
1 YNBNB / TWD
NT$22,809.4164
1 YNBNB / CHF
Fr627.8454
1 YNBNB / HKD
HK$5,367.7332
1 YNBNB / MAD
.د.م6,933.897