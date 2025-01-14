YieldNest Restaked BNB Fiyatı (YNBNB)
Bugün için canlı YieldNest Restaked BNB (YNBNB) fiyatı, 689.94 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 113.05K USD. YNBNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
YieldNest Restaked BNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.22K USD
- Gün içindeki YieldNest Restaked BNB fiyat değişimi +0.25%
- Dolaşımdaki arz: 163.86 USD.
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Gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ +1.72.
Son 30 gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ -22.2809223600.
Son 60 gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ +72.8185444020.
Son 90 gün içerisinde, YieldNest Restaked BNB / USD fiyat değişimi, $ +98.1051181747526.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1.72
|+0.25%
|30 Gün
|$ -22.2809223600
|-3.22%
|60 Gün
|$ +72.8185444020
|+10.55%
|90 Gün
|$ +98.1051181747526
|+16.58%
En güncel YieldNest Restaked BNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.05%
+0.25%
-5.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ynBNB is a Liquid Restaking Token (LRT) developed to optimize yield from Liquid Staking Tokens (LSTs) by restaking. With ynBNB, users can maximize their returns by restaking staked BNB tokens, such as slisBNB, across leading restaking protocols like Kernel, Karak, and Binomial. ynBNB, built on vaults, will eventually rebalance to the highest-yielding restaking opportunities, keeping security and flexibility in mind.
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