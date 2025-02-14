Yikes Dog Fiyatı (YIKES)
Bugün için canlı Yikes Dog (YIKES) fiyatı, 0.00001533 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YIKES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yikes Dog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.96 USD
- Gün içindeki Yikes Dog fiyat değişimi +0.31%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Yikes Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yikes Dog / USD fiyat değişimi, $ +0.0000011994.
Son 60 gün içerisinde, Yikes Dog / USD fiyat değişimi, $ -0.0000044304.
Son 90 gün içerisinde, Yikes Dog / USD fiyat değişimi, $ -0.00001567617775510344.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.31%
|30 Gün
|$ +0.0000011994
|+7.82%
|60 Gün
|$ -0.0000044304
|-28.90%
|90 Gün
|$ -0.00001567617775510344
|-50.55%
En güncel Yikes Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.31%
+11.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Yikes Dog? Yikes Dog Coin flips the script on tired meme coins, bringing a playful twist to Solana blockchain. Join the wild ride of yikes-dog-on-unicycle themed charm and humor in the meme coin universe. Say goodbye to potato memes and hello to the next big sensation on Solana! Why Yikes Dog? Dev Story So, picture this: I'm strolling through Brooklyn, NY when suddenly, I spot a dude balancing on a unicycle, cruising down the sidewalk like he's in a circus act. His dog, probably thinking, "What on earth is my human doing?" is sprinting after him, leash flapping in the wind. I whip out my iPhone, attempting to catch this hilarious moment, but all I manage to snap is a blurry shot as he zooms out of sight. Who knew one wheel and one gear could move at warp speed? It had me grinning from ear to ear! And just like that bewildered dog's "yikes" moment, Yikes Dog Coin is here to bring that same thrill and unpredictability to the cryptocurrency world. Buckle up for a wild ride as we dive into the crypto market's rollercoaster with a mix of shock and amusement!
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