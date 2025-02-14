YocoinYOCO Fiyatı (YOCO)
Bugün için canlı YocoinYOCO (YOCO) fiyatı, 0.00047404 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YOCO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
YocoinYOCO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.52K USD
- Gün içindeki YocoinYOCO fiyat değişimi -2.73%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, YocoinYOCO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, YocoinYOCO / USD fiyat değişimi, $ -0.0000372240.
Son 60 gün içerisinde, YocoinYOCO / USD fiyat değişimi, $ -0.0000598847.
Son 90 gün içerisinde, YocoinYOCO / USD fiyat değişimi, $ +0.00000350635276993534.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.73%
|30 Gün
|$ -0.0000372240
|-7.85%
|60 Gün
|$ -0.0000598847
|-12.63%
|90 Gün
|$ +0.00000350635276993534
|+0.75%
En güncel YocoinYOCO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-2.73%
+10.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A Safe, Secure, Eco-Friendly, DeFi Cryptocurrency Engineered with the Lowest Trading Fees Available as well as Automatic Rewards for Life! Not just your average altcoin, YoCoin (YOCO) is YOUR coin! It is a 100% community driven and fair launched cryptocurrency. An ultra-fast global payments system. And features protocol static rewards with dynamic DeFi liquidity. YOCO is a long-term investment opportunity developed to generate its own interest from low trading fees. Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. We aim to be one of the safest long-term stores of value! Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. Our team is diverse with members from around the world. We are composed of software and website developers, crypto miners, entrepreneurs, business owners, and stock and crypto enthusiasts. We love DeFi and heavily support the crypto space. Our team firmly believes that cryptocurrency is the future.
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|1 YOCO / AUD
A$0.0007489832
|1 YOCO / GBP
￡0.0003744916
|1 YOCO / EUR
€0.000450338
|1 YOCO / USD
$0.00047404
|1 YOCO / MYR
RM0.0021047376
|1 YOCO / TRY
₺0.017160248
|1 YOCO / JPY
¥0.0723906484
|1 YOCO / RUB
₽0.04242658
|1 YOCO / INR
₹0.0411751144
|1 YOCO / IDR
Rp7.7711462976
|1 YOCO / PHP
₱0.027446916
|1 YOCO / EGP
￡E.0.0240006452
|1 YOCO / BRL
R$0.0027304704
|1 YOCO / CAD
C$0.0006683964
|1 YOCO / BDT
৳0.0572829936
|1 YOCO / NGN
₦0.71177106
|1 YOCO / UAH
₴0.0198053912
|1 YOCO / VES
Bs0.02891644
|1 YOCO / PKR
Rs0.1324846992
|1 YOCO / KZT
₸0.23713851
|1 YOCO / THB
฿0.015975148
|1 YOCO / TWD
NT$0.0155295504
|1 YOCO / CHF
Fr0.000426636
|1 YOCO / HKD
HK$0.0036880312
|1 YOCO / MAD
.د.م0.0047119576