Youves YOU Governance Fiyatı (YOU)
Bugün için canlı Youves YOU Governance (YOU) fiyatı, 1.17 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.73M USD. YOU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Youves YOU Governance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 101.67 USD
- Gün içindeki Youves YOU Governance fiyat değişimi -2.60%
- Dolaşımdaki arz: 4.05M USD.
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Gün içerisinde, Youves YOU Governance / USD fiyat değişimi, $ -0.031238222507245.
Son 30 gün içerisinde, Youves YOU Governance / USD fiyat değişimi, $ -0.3744265590.
Son 60 gün içerisinde, Youves YOU Governance / USD fiyat değişimi, $ +0.5609036160.
Son 90 gün içerisinde, Youves YOU Governance / USD fiyat değişimi, $ +0.5106604817581853.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.031238222507245
|-2.60%
|30 Gün
|$ -0.3744265590
|-32.00%
|60 Gün
|$ +0.5609036160
|+47.94%
|90 Gün
|$ +0.5106604817581853
|+77.45%
En güncel Youves YOU Governance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.67%
-2.60%
-30.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ YOU tokens are the governance token of youves. YOU holders have voting rights and the possibility to stake YOU tokens and receive their share of the platform profits.
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