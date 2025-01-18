Yuna AI Fiyatı (YUNA)
Bugün için canlı Yuna AI (YUNA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 78.25K USD. YUNA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yuna AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.82K USD
- Gün içindeki Yuna AI fiyat değişimi -24.06%
- Dolaşımdaki arz: 909.99M USD.
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Gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yuna AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-24.06%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yuna AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-8.56%
-24.06%
-56.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.
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