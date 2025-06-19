Yuna Bite Fiyatı (YUNA)
Bugün için canlı Yuna Bite (YUNA) fiyatı, 0.00019162 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 191.62K USD. YUNA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yuna Bite Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Yuna Bite fiyat değişimi -5.27%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Yuna Bite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yuna Bite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yuna Bite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yuna Bite / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.27%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yuna Bite fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.60%
-5.27%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.
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