YURU COIN Fiyatı (YURU)
Bugün için canlı YURU COIN (YURU) fiyatı, 0,361015 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. YURU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
YURU COIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki YURU COIN fiyat değişimi +%0,93
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, YURU COIN / USD fiyat değişimi, $ +0,00333808.
Son 30 gün içerisinde, YURU COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, YURU COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, YURU COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00333808
|+%0,93
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel YURU COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,66
+%0,93
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
YURU COIN is a community-driven utility meme token operating on the Solana blockchain. Inspired by Japan’s long-standing national mascot event, the Yuru-Chara Grand Prix, the project combines local cultural expression with decentralized technology. YURU COIN is designed to facilitate user participation in regional revitalization programs, community voting, NFT campaigns, and gamified digital engagement activities. Unlike typical meme coins, it aims to provide utility across a wide range of Web3 applications while remaining accessible to mainstream users. It supports functions such as token-based mascot popularity contests, reward systems, digital collectible trading, and real-world promotional campaigns involving local governments and businesses. YURU COIN bridges the gap between character fandom and blockchain ecosystems, acting as both a cultural and technological tool. It targets users from both the Web2 and Web3 communities, providing an easy on-ramp into crypto through familiar characters and a unique, purpose-driven ecosystem.
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|1 YURU / VND
₫9.500,109725
|1 YURU / AUD
A$0,55235295
|1 YURU / GBP
￡0,2599308
|1 YURU / EUR
€0,30686275
|1 YURU / USD
$0,361015
|1 YURU / MYR
RM1,5234833
|1 YURU / TRY
₺14,35756655
|1 YURU / JPY
¥52,05475285
|1 YURU / RUB
₽28,2458136
|1 YURU / INR
₹30,9678667
|1 YURU / IDR
Rp5.822,82176545
|1 YURU / KRW
₩489,17893515
|1 YURU / PHP
₱20,44427945
|1 YURU / EGP
￡E.18,0146485
|1 YURU / BRL
R$2,00363325
|1 YURU / CAD
C$0,49459055
|1 YURU / BDT
৳43,85249205
|1 YURU / NGN
₦557,118348
|1 YURU / UAH
₴14,9243601
|1 YURU / VES
Bs37,906575
|1 YURU / PKR
Rs102,4127352
|1 YURU / KZT
₸185,99131785
|1 YURU / THB
฿11,67883525
|1 YURU / TWD
NT$10,48748575
|1 YURU / AED
د.إ1,32492505
|1 YURU / CHF
Fr0,288812
|1 YURU / HKD
HK$2,8303576
|1 YURU / MAD
.د.م3,27440605
|1 YURU / MXN
$6,8159632
|1 YURU / PLN
zł1,3068743