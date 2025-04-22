ZED Token Fiyatı (ZED)
Bugün için canlı ZED Token (ZED) fiyatı, 0.00684076 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ZED / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZED Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ZED Token fiyat değişimi -6.31%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ZED Token / USD fiyat değişimi, $ -0.000461242582456666.
Son 30 gün içerisinde, ZED Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0007852323.
Son 60 gün içerisinde, ZED Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0033396350.
Son 90 gün içerisinde, ZED Token / USD fiyat değişimi, $ -0.003987032958613249.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000461242582456666
|-6.31%
|30 Gün
|$ -0.0007852323
|-11.47%
|60 Gün
|$ -0.0033396350
|-48.81%
|90 Gün
|$ -0.003987032958613249
|-36.82%
En güncel ZED Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.67%
-6.31%
+0.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The ZED Token is the official in-game currency of ZED Champions. Originally used in ZED RUN, the ZED Token on Polygon can be bridged to Base, where ZED Champions lives. ZED Champions is a new era of digital horse racing, combining strategy, competition, and ownership in an entirely new format. This launch marks a fresh chapter with a refined racing experience and expanded opportunities to compete and win. Taking queues from the classic ZED RUN gameplay, ZED Champions brings a more structured league and higher stakes competition. The ZED token is the backbone of ZED Champions, powering every transaction of the game. Players can swap for $ZED and use it to buy, breed and race digital horses on-chain.
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$0.00684076
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