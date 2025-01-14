Zefi Fiyatı (ZTK)
Bugün için canlı Zefi (ZTK) fiyatı, 0.04681648 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 37.45M USD. ZTK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zefi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 48.07K USD
- Gün içindeki Zefi fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 800.00M USD.
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Gün içerisinde, Zefi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Zefi / USD fiyat değişimi, $ -0.0020222097.
Son 60 gün içerisinde, Zefi / USD fiyat değişimi, $ +0.0058005291.
Son 90 gün içerisinde, Zefi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0020222097
|-4.31%
|60 Gün
|$ +0.0058005291
|+12.39%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Zefi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-3.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zefi Lending is an innovative platform designed to provide users with on-chain collateralized lending services. By leveraging blockchain technology and deploying on a high-performance Layer 2 solution, Zefi Lending aims to enhance financial efficiency and accessibility for users in the DeFi ecosystem. The primary purpose of Zefi Lending is to empower users by enabling them to utilize their cryptocurrency assets effectively. Zefi Lending operates on a user-friendly interface that simplifies the borrowing and lending process. Key functionalities include: 1. Collateralized Loans: Users can deposit their cryptocurrencies as collateral to secure loans, enabling them to access liquidity without selling their assets. 2. Interest Earning: Users who deposit tokens into the platform can earn competitive interest rates, providing a passive income stream. 3. High Performance: By deploying on a high-performance L2 solution, Zefi Lending ensures faster transactions and lower fees, enhancing the overall user experience. Zefi Lending offers significant utility for both individual users and the broader DeFi ecosystem: 1，Enhanced Liquidity: Users can access funds while retaining ownership of their assets, facilitating better cash flow. 2，Passive Income Generation: The ability to earn interest on deposits makes it an attractive option for users looking to maximize their crypto holdings. 3，Decentralized Finance Accessibility: Zefi Lending democratizes access to financial services, providing tools traditionally available only through centralized institutions.
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|1 ZTK / AUD
A$0.0753745328
|1 ZTK / GBP
￡0.0379213488
|1 ZTK / EUR
€0.0454119856
|1 ZTK / USD
$0.04681648
|1 ZTK / MYR
RM0.2111423248
|1 ZTK / TRY
₺1.6615168752
|1 ZTK / JPY
¥7.3562735024
|1 ZTK / RUB
₽4.81039332
|1 ZTK / INR
₹4.0561798272
|1 ZTK / IDR
Rp767.4831558912
|1 ZTK / PHP
₱2.7467228816
|1 ZTK / EGP
￡E.2.36423224
|1 ZTK / BRL
R$0.2851123632
|1 ZTK / CAD
C$0.0669475664
|1 ZTK / BDT
৳5.690543144
|1 ZTK / NGN
₦72.5833342624
|1 ZTK / UAH
₴1.985018752
|1 ZTK / VES
Bs2.48127344
|1 ZTK / PKR
Rs13.047752976
|1 ZTK / KZT
₸24.8623598688
|1 ZTK / THB
฿1.6212547024
|1 ZTK / TWD
NT$1.551966312
|1 ZTK / CHF
Fr0.0426029968
|1 ZTK / HKD
HK$0.3642322144
|1 ZTK / MAD
.د.م0.4723782832